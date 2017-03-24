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(ВИДЕО) Дискуссия Николая Яременко, Юрия Дудя и других представителей СМИ о бедущем медиа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В эти минуты в Сочи в рамках II Форума Sport Connect проходит панельная дискуссия с участием представителей российских спортивных медиа. В рамках этой дискуссии проходит обсуждение влияния новых технологий потребления спортивного контента на развитие средств массовой информации. Одним из главных участников этой дискуссии стал главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко. 

Напомним, что темой Форума в 2017 году стало «Управление кризисами и драйверы роста в спортивной индустрии». На берегу Черного моря собрались известные спортсмены, менеджеры спортивных клубов, лиг и федераций, представители бизнес-сообщества, а также руководители крупнейших рекламных агентств и СМИ.

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