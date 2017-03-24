Вестерлунд назначен главным тренером «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с тренером заключен на два года. Свою тренерскую карьеру наставник начал в Финляндии еще в 1981 году. Помимо работы в различных клубах, Вестерлунд возглавлял юниорскую, молодежную и национальную сборные своей страны. В его коллекции наград серебряная и бронзовая медали как Олимпийских игр, так и чемпионатов мира. В 2009 году тренер был включен в зал славы финского хоккея.

Последним до сегодняшнего дня клубом Вестерлунда был «Йокерит», в котором Эркка трудился с 2014 по 2016 годы.

Напомним, что «Салават» остался без главного тренера после того, как клуб 3 марта покинул Игорь Захаркин. Уфимцы проиграли в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу».