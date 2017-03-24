Никита Кучеров: Иногда шайба попадает туда, куда ты ее направляешь, а иногда – нет
'Форвард «Тампы-Бэй»
Никита Кучеров подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном»
(6:3), в котором он сделал хет-трик.
«Здорово, что мы находили возможность трижды отыгрываться по ходу игры и оформить победу в третьем периоде. Мы выходим на каждый матч и стараемся сыграть максимально успешно. Иногда шайба попадает туда, куда ты ее направляешь, а иногда – нет», – приводит Sportsnet.ca слова Кучерова.
Теперь на счету Кучерова 37 голов в 66 матчах сезона, и он догнал второго снайпера чемпионата Брэда Маршанда из «Бостона». Добавим, что лидирует в списке лучших снайперов форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого 41 гол.
До конца регулярного чемпионата «молнии» проведут еще девять матчей.
Матч
Бостон - Тампа-Бэй - 3:6 (0:0, 3:3, 0:3)
Голы:
Пастрняк (Бержерон, Спунер), 21:33 (1:0 - бол.). Пойнт (Палат, Дотчин), 22:17 (1:1). Хара (Нэш, Мур), 27:50 (2:1 - мен.). Кучеров (Друэн, Хедман), 28:14 (2:2 - бол.). Нэш (Мур, Миллер К.), 33:18 (3:2). Строльман (Палат, Пойнт), 34:53 (3:3). Друэн (Киллорн, Дотчин), 44:12 (3:4). Кучеров (Хедман, Друэн), 50:11 (3:5 - бол.). Кучеров (Палат), 58:03 (3:6 - п.в.).
Место и дата
24 марта 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция