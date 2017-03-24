Никита Кучеров: Иногда шайба попадает туда, куда ты ее направляешь, а иногда – нет

'Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:3), в котором он сделал хет-трик.

«Здорово, что мы находили возможность трижды отыгрываться по ходу игры и оформить победу в третьем периоде. Мы выходим на каждый матч и стараемся сыграть максимально успешно. Иногда шайба попадает туда, куда ты ее направляешь, а иногда – нет», – приводит Sportsnet.ca слова Кучерова.

Теперь на счету Кучерова 37 голов в 66 матчах сезона, и он догнал второго снайпера чемпионата Брэда Маршанда из «Бостона». Добавим, что лидирует в списке лучших снайперов форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого 41 гол.

До конца регулярного чемпионата «молнии» проведут еще девять матчей.