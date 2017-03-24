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Хэмилтон показал лучшее время и во второй практике перед Гран-при Австралии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам второй практики Гран-при Австралии в Мельбурне.

Свой лучший круг 32-летний пилот «Мерседеса» проехал за 1 минуту 23,620 секунды, что почти на полсекунды медленнее его лучшего времени в первой практике. Впрочем, британец все равно оказался быстрее всех.

Второе место занял немец Себастьян Феттель на «Феррари» (1.24,167), третье – финн Валттери Боттас на «Мерседесе» (1.24,176). Партнер Феттеля – Кими Райкконен стал четвертым (1.24,525). Следом расположились два пилота «Ред Булла» – Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.

Добавим, что пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятое время, тогда как его партнер по команде – Карлос Сайнс-младший – седьмое.

Мельбурн (Австралия)
Чемпионат мира
1-й этап
Гран-при Австралии

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.23,620
2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,547
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,556
4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,905
5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,030
6. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,393
7. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо) – +1,464
...10. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +1,873

В субботу пройдет третья практика и квалификация.

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