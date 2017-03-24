Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Карлос: В России будет один из лучших Кубков конфедераций

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что Кубок конфедераций 2017 года в России станет одним из лучших в истории. 

- Россия готова очень хорошо - как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом. Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций.

Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то все получается на высшем уровне. Уверен, что никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство, - цитирует Роберто Карлоса ТАСС. 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Газинский: Легко в матче с Кот-д'Ивуаром нам точно не придетсяПолузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Александр Бубнов: Нет ничего страшного в натурализации – ее не нужно боятьсяФутбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу натурализации бразильского футболиста ЦСКА Марио Фернандеса.Сергей Прядкин: Матчи с ивуарийцами и бельгийцами будут полезны для нас в преддверии Кубка конфедерацийПрезидент РФПЛ сергей Прядкин прокомментировал ближайшие товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Россия – Кот-д'Ивуар. Текстовая трансляция начнется в 19:00Товарищеский матч с участием сборной России на сайте «Советского спорта».Денис Глушаков: Хочу играть! Устал тренироватьсяПолузащитник сборной России Денис Глушаков, заявил, что устал от тренировок и хочет играть.Букмекеры отдают России предпочтение в матче с Кот-д'ИвуаромБукмекерские конторы выставили котировки на товарищескую встречу между сборными России и Кот-д'Ивуаром.Роберто Карлос представил Кубок конфедераций на футбольном форуме в ПортугалииЧемпион мира по футболу Роберто Карлос представил трофей Кубка конфедераций на футбольном форуме в португальском городе Эшторил.Виталий Мутко: Все хотят, чтобы Дзюба играл за сборнуюПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба является важнейшим игроком для национальной команды.Виталий Мутко: Команда Кот-д'Ивуара не против участия в матче ФернандесаСборная Кот-д'Ивуара не против участия в товарищеском матче защитника команды России Марио Фернандеса, недавно получившего российское гражданство, сообщил президент РФС Виталий Мутко.Александр Бубнов: О каких задачах сборной можно говорить, когда команда абсолютно не сыгранаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о задачах сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром.Капитан сборной Кот-д'Ивуара: Думбия много рассказывал об АкинфеевеКапитан сборной Кот-д'Ивуара Серей Дье на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией сказал, что его партнер по «Базелю» Сейду Думбия много рассказывал ему об Игоре Акинфееве.«Зенит» продолжит играть на «Петровском», новый стадион ждет доработкаПетербургский «Зенит» не переедет на стадион на Крестовском острове после Кубка конфедераций, а останется на «Петровском».«Победите 2:0 – но они забьют первыми». Воспоминания Сергея Микулика«Победите 2:0 – но они забьют первыми». Воспоминания Сергея МикуликаВ преддверии матча Россия – Кот-Д'Ивуар обозреватель «Советского спорта» отправился вплавь по африканским волнам своей памяти.Александр Бубнов: У нас в России много таких, как НойштедтерФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на товарищеский матч против Кот-д’Ивуаром.Станислав Черчесов: Капитаном сборной будет АкинфеевСтанислав Черчесов: Капитаном сборной будет АкинфеевГлавный тренер россиян рассказал, кому достанется капитанская повязка и заверил, что у него нет никаких проблем в общении с Фернандесом.Станислав Черчесов: Фернандес отлично понимает по-русскиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Кот-д'Ивуаром сказал, что у него нет никаких трудностей в общении с Марио Фернандесом.Ребусы Черчесова. Михаил Борзыкин – о защитниках сборнойРебусы Черчесова. Михаил Борзыкин – о защитниках сборнойОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о защитниках сборной России. Кто сыграет в ближайших матчах?Галицкий посетил тренировку сборнойВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий пришел на тренировку сборной России.Станислав Черчесов: Есть вопросы к тем, кто составляет рейтинг ФИФАГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Кот-д'Ивуаром рассказал, как он относится к рейтингу ФИФА.Станислав Черчесов: Капитаном сборной будет АкинфеевГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Кот-д'Ивуаром рассказал, кто станет новым капитаном команды.
Хоккей
Вестерлунд назначен главным тренером «Салавата Юлаева»
Другие
(ВИДЕО) Дискуссия Николая Яременко, Юрия Дудя и других представителей СМИ о бедущем медиа
Футбол
Административное здание «Томи» выставлено на продажу за долги
Футбол
Бельгийский «Остенде» объявил о договоренности по трансферу Ломбертса
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роберто Карлос
Роберто Карлосвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости