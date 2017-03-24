Роберто Карлос: В России будет один из лучших Кубков конфедераций

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что Кубок конфедераций 2017 года в России станет одним из лучших в истории.

- Россия готова очень хорошо - как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом. Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций.

Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то все получается на высшем уровне. Уверен, что никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство, - цитирует Роберто Карлоса ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

