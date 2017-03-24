Каролина Плишкова: В последних матчах никак не могу найти свою подачу

Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги матча второго круга турнира WTA Miami Open с Мэдисон Бренгл из США (6:1, 6:3).

«В последних матчах никак не могу найти свою подачу – процент попадания очень низкий. Но я довольна, что у меня получалась игра с задней линии. Я хорошо чувствовала мяч.

Во время игры было непросто: соперница представляет США, и домашняя публика поддерживала ее. Так что я просто рада, что прошла дальше», – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.

В третьем круге соперницей 24-летней чешской теннисистки станет Юлия Путинцева из Казахстана.