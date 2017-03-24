«Реал» присматривается к Отаменди, но может вернуть Вальехо

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может начать следующий сезон в «Реале», который летом намерен приобрести центрального защитника в связи с возможным уходом из клуба португальца Пепе.

«Реал» предлагает чемпиону Европы однолетний контракт, однако 34-летний Пепе, скорее всего, будет рассматривать варианты продолжения карьеры в Китае.

По этой причине в летнее трансферное окно «Реал» намерен купить центрального защитника, который составит конкуренцию французу Рафаэлю Варану и испанцу Начо Фернандесу, тогда как место в составе капитана команды Серхио Рамоса не подвергается сомнению.

По данным Marca, главным кандидатом на усиление конкуренции в защитной линии в «Реале» видят Николаса Отаменди из «Манчестер Сити». Контракт 29-летнего аргентинца с «горожанами» рассчитан до 2020 года. Ожидается, что сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

Также в столичном клубе рассматривают вариант возвращения из аренды Хесуса Вальехо. 20-летний защитник проводит сезон в «Айнтрахте» из Франкфурта. Однако в «Реале» могут предложить молодому испанцу провести еще один сезон в бундеслиге, чтобы вернуться в основную команду через год.