«Зенит» начал подготовку к матчу с «Рубином»

Футболисты «Зенита», не задействованные в сборных, начали подготовку к матчу с «Рубином», сообщает Bobsoccer.

Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников будут работать по индивидуальной программе. В тренировочном процессе Мирча Луческу задействует игроков «Зенита-м». В воскресенье на стадионе «Петровский» состоится контрольный матч с «Уфой».

После 20 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 39 очков. Матч «Рубин» - «Зенит» состоится 1 апреля в Казани.