Леонид Вайсфельд: Никогда не слышал про запрет на иностранных тренеров, даже в лиге уточнил
Генеральный менеджер «Салавата
Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с финским
тренером Эрккой Вестерлундом.
«У нас было четыре-пять
реальных кандидатов, но было решено, что на данный момент лучший выбор для
клуба – Эркка Вестерлунд. Проблем в переговорах не возникло, Вестерлунд
действительно говорил, что думал завершить карьеру, но сделал бы это только в
случае отсутствия предложения из большого клуба. Наше предложение его устроило.
Что касается негласного
запрета на иностранных тренеров, то я никогда не слышал про такой, и никто про
это не знает, я даже в лиге специально уточнил. И потом, еще неизвестно, каких
тренеров в КХЛ больше – россиян или других. Посмотрите, кто у нас тренеры, с
какими паспортами», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.
Напомним, контракт «Салавата
Юлаева» с 59-летним Вестерлундом рассчитан на два года.
Ранее в КХЛ финн тренировал «Йокерит»
(2014-2016). Под его руководством сборная Финляндии выиграла серебро (2006) и
бронзу (2014) Олимпийских игр, а также два серебра (2007, 2014) и бронзу (2006)
чемпионата мира.