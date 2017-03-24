Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Вайсфельд: Никогда не слышал про запрет на иностранных тренеров, даже в лиге уточнил

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с финским тренером Эрккой Вестерлундом.

«У нас было четыре-пять реальных кандидатов, но было решено, что на данный момент лучший выбор для клуба – Эркка Вестерлунд. Проблем в переговорах не возникло, Вестерлунд действительно говорил, что думал завершить карьеру, но сделал бы это только в случае отсутствия предложения из большого клуба. Наше предложение его устроило.

Что касается негласного запрета на иностранных тренеров, то я никогда не слышал про такой, и никто про это не знает, я даже в лиге специально уточнил. И потом, еще неизвестно, каких тренеров в КХЛ больше – россиян или других. Посмотрите, кто у нас тренеры, с какими паспортами», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.

Напомним, контракт «Салавата Юлаева» с 59-летним Вестерлундом рассчитан на два года.

Ранее в КХЛ финн тренировал «Йокерит» (2014-2016). Под его руководством сборная Финляндии выиграла серебро (2006) и бронзу (2014) Олимпийских игр, а также два серебра (2007, 2014) и бронзу (2006) чемпионата мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вестерлунд назначен главным тренером «Салавата Юлаева»«Салават Юлаев» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд, сообщает пресс-служба уфимского клуба.ЦСКА: Квартальнов ушел, Быков возвращается?ЦСКА: Квартальнов ушел, Быков возвращается?Вчера поздно вечером ПХК ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Квартальнова убрали из ЦСКА. Рабоче-крестьянская революция в хоккее подавленаКвартальнова убрали из ЦСКА. Рабоче-крестьянская революция в хоккее подавленаДмитрий Пономаренко – о досрочном разрыве контракта тренера Дмитрия Квартальнова с московским клубом.Вячеслав Быков: Никаких контактов с ЦСКА у меня не былоБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не подтвердил информацию о своих переговорах с представителями ЦСКА.«Внимательнее хоккей смотрите!» Атака Знарка и Кудашова на журналистов (видео)«Внимательнее хоккей смотрите!» Атака Знарка и Кудашова на журналистов (видео)Главные тренеры СКА и «Локомотива» пошли в общую атаку на журналистов. Но лучше так, чем молчать.Борис Майоров: В первой битве со СКА ярославцы поражения не заслужилиБорис Майоров: В первой битве со СКА ярославцы поражения не заслужилиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе СКА над «Локомотивом» в первом матче финала Западной конференции.Александр Медведев: «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке. Нам предстоят интересные матчиЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба против «Локомотива» (5:4 ОТ).Стаффан Крунвалль: У Гаврикова высокие шансы заиграть в НХЛЗащитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Александр Медведев: Если НХЛ хочет выстрелить себе в ногу, это нанесет ущерб. И им тожеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о политике НХЛ в отношении российских хоккеистов.Рушан Рафиков: Практически все удаления у «Локомотива» были по делуЗащитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Динар Хафизуллин: В матче с «Локомотивом» шансов было немного, но нам подфартилоЗащитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Алексей Кудашов: Мы совершили несколько ошибок, потому и проиграли СКАГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Олег Знарок: В игре СКА присутствовал брак из-за перерываГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Ярно Коскиранта: Шайба «Локомотиву» – одна из самых запоминающихся, что я забрасывалНападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Артем Зуб: В матче с «Локомотивом» СКА слишком много бежал в атакуЗащитник СКА Артем Зуб поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Оцените главный триллер сезона! Убойный сюжет СКА с «Локо» мы не забудем долгоОцените главный триллер сезона! Убойный сюжет СКА с «Локо» мы не забудем долгоСКА с «Локомотивом» устроили в первом матче такое, что их серия разгорится не хуже элитных дуэлей СКА с ЦСКА.ЦСКА расторг контракт с КвартальновымЦСКА расторг контракт с КвартальновымГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов покидает свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.СКА – «Локомотив». Шестеркин заменил Коскинена в овертайме и дебютировал в Кубке ГагаринаВ первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ) вратарь СКА Игорь Шестеркин впервые вышел в плей-офф Кубка Гагарина.СКА в первом матче финала Западной конференции обыграл «Локомотив» в овертаймеВ первом матче финала Западной конференции СКА дома победил «Локомотив» со счетом 5:4 ОТ.
Хоккей
Вестерлунд назначен главным тренером «Салавата Юлаева»
Другие
(ВИДЕО) Дискуссия Николая Яременко, Юрия Дудя и других представителей СМИ о бедущем медиа
Футбол
Административное здание «Томи» выставлено на продажу за долги
Футбол
Бельгийский «Остенде» объявил о договоренности по трансферу Ломбертса
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Леонид Вайсфельд
Леонид Вайсфельдвсе новости
Эркка Вестерлунд
Эркка Вестерлундвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости