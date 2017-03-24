Леонид Вайсфельд: Никогда не слышал про запрет на иностранных тренеров, даже в лиге уточнил

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с финским тренером Эрккой Вестерлундом.

«У нас было четыре-пять реальных кандидатов, но было решено, что на данный момент лучший выбор для клуба – Эркка Вестерлунд. Проблем в переговорах не возникло, Вестерлунд действительно говорил, что думал завершить карьеру, но сделал бы это только в случае отсутствия предложения из большого клуба. Наше предложение его устроило.

Что касается негласного запрета на иностранных тренеров, то я никогда не слышал про такой, и никто про это не знает, я даже в лиге специально уточнил. И потом, еще неизвестно, каких тренеров в КХЛ больше – россиян или других. Посмотрите, кто у нас тренеры, с какими паспортами», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.

Напомним, контракт «Салавата Юлаева» с 59-летним Вестерлундом рассчитан на два года.

Ранее в КХЛ финн тренировал «Йокерит» (2014-2016). Под его руководством сборная Финляндии выиграла серебро (2006) и бронзу (2014) Олимпийских игр, а также два серебра (2007, 2014) и бронзу (2006) чемпионата мира.