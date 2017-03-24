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Джон Купер: Все дело в том, что Кучеров стал больше бросать

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:3) высказался об игре форварда Никиты Кучерова.

23-летний российский нападающий сделал хет-трик в ворота «медведей». Теперь на его счету 37 голов в 66 матчах сезона, и он догнал второго снайпера чемпионата Брэда Маршанда из «Бостона».

«Каждый год он продолжает совершенствоваться. Сейчас он играет очень уверенно, особенно в зоне атаки. Все дело в том, что он стал больше бросать. Если оглянуться на месяц-полтора назад, то порой у него в статистике вообще не было бросков», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что до конца регулярного чемпионата «молнии» проведут еще девять матчей.

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