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Сельдяков рассудит «Рубин» и «Зенит». Арбитры на 21-й тур РФПЛ

Источник:  РФСКомментарии

Назначены арбитры на матчи 21-го тура чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба РФС. 

На матч между «Рубином» и «Зенитом» назначен Владимир Сельдяков из Балашихи. Ассистентами будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа). Инспектором назначен Игорь Синер (Омск).

«Спартак» и «Оренбург» рассудит Артем Чистяков, на встечу ЦСКА - «Крылья Советов» назначен Алексей Сухой.  

31 марта (пятница)

«Анжи» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

1 апреля (суббота)

«Арсенал» – «Томь»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор матча – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

2 апреля (воскресенье)

«Рубин» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Амкар» – «Терек»: Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА – «Крылья Советов»: Алексей Сухой (Люберцы); Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор Сергей Зуев (Москва).

3 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Алексей Спирин (Москва). 

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