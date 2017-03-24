Сергей Бобровский: Оши опять переиграл меня на буллитах

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:2 Б).

Решающий буллит в составе «столичных» реализовал американец Ти Джей Оши, который забил Бобровскому четыре буллита в матче олимпийского турнира Сочи-2014 Россия – США.

«Он здорово играет на буллитах, – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ. – Он опять меня переиграл.

Что есть, то есть. Все старались, все отдали все, что у них было. Не думаю, что кто-то прятался и сбавил обороты, хотел сделать ошибку. Все выложились: блокировали броски, делали правильные вещи и играли грамотно. Сегодня такой результат, двигаемся дальше».

Добавим, что благодаря победе над «Коламбусом» сохранили лидерство в столичном дивизионе, Восточной конференции и всей лиге.