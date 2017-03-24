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Ломбертс подпишет с «Остенде» контракт сроком до 2020 года

Источник:  Het Laatste NieuwsКомментарии

Стали известны подробности сделки между «Зенитом» и «Остенде» по переходу защитника Николаса Ломбертса в бельгийский клуб.

32-летний футболист заключит с «Остенде» контракт, который будет действовать до 2020 года, а «Зенит» получит за трансфер 1,5 миллиона евро, сообщает Het Laatste Nieuws. Издание отметило, что презентация игрока состоится 24 марта в 11:30 по европейскому времени (13:30 по Москве).

Напомним, ранее «Остенде» сообщил в своем твиттере, что клуб договорился о переходе Ломбертса.

Ломбертс выступает за «Зенит» с 2007 года после перехода из «Гента». Бельгиец стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и один раз выигрывал Суперкубок России. Также защитник вместе с петербургским клубом побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА (2008). За сине-бело-голубых футболист, которому 20 марта исполнилось 32 года, провел 286 матчей во всех турнирах и забил 11 голов. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

«Остенде» по итогам первого этапа чемпионата Бельгии занял пятое место. На второй стадии сезона команда будет играть в турнире за 1-6 места вместе с «Андерлехтом», «Брюгге», «Зульте-Варегемом», «Шарлеруа» и «Гентом».

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