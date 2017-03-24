Эдгардо Бауса: Сборная Аргентины не зависит от Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Чили (1:0) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

Победу хозяевам принес гол забитый форвардом Лионелем Месси с пенальти. Теперь на счету 29-летнего аргентинца 58 голов в национальной команде.

«Не думаю, что наша команда зависит от Месси, – приводит FourFourTwo слова Баусы. – Он провел хороший матч. Через некоторое время вся команда прибавит.

Я очень доволен, потому что мы победили в игре, которая сложилась так, как мы и представляли. По моему мнению, наша команда провела отличный матч против такого сильного соперника, как Чили.

У нас не получалось возвращать мяч себе, и последние 15 минут мы почти не владели им. Думаю, мы сыграли неплохо».

Благодаря победе Аргентина опередила Чили в турнирной таблице и поднялась на третье место южноамериканской группы. 28 марта Аргентина сыграет в Ла-Пасе с Боливией.