Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдгардо Бауса: Сборная Аргентины не зависит от Месси

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Чили (1:0) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

Победу хозяевам принес гол забитый форвардом Лионелем Месси с пенальти. Теперь на счету 29-летнего аргентинца 58 голов в национальной команде.

«Не думаю, что наша команда зависит от Месси, – приводит FourFourTwo слова Баусы. – Он провел хороший матч. Через некоторое время вся команда прибавит.

Я очень доволен, потому что мы победили в игре, которая сложилась так, как мы и представляли. По моему мнению, наша команда провела отличный матч против такого сильного соперника, как Чили.

У нас не получалось возвращать мяч себе, и последние 15 минут мы почти не владели им. Думаю, мы сыграли неплохо».

Благодаря победе Аргентина опередила Чили в турнирной таблице и поднялась на третье место южноамериканской группы. 28 марта Аргентина сыграет в Ла-Пасе с Боливией.

Матч

Аргентина - Чили - 1:0 (0:0)

Место и дата

24 марта 02:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главный тренер сборной Чили: Результат матча с Аргентиной абсолютно несправедливГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной (0:1) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.Алексей Смертин: На ЧМ-2018 рассчитываю, что сборная России выйдет из группыБывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Украинские трудности. Превью матчей пятницыУкраинские трудности. Превью матчей пятницыВ пятницу состоятся первые в этом году отборочные матчи ЧМ-2018. «Советский спорт» представляет главные встречи дня.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.ЧМ-2018. Квалификация. Парагвай обыграл Эквадор, Аргентина победила Чили и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Южной Америке.Гол Месси с пенальти помог Аргентине переиграть ЧилиСборная Аргентины нанесла поражение команде Чили (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.Хет-трик Паулиньо принес Бразилии гостевую победу над УругваемСборная Бразилии нанесла поражение команде Уругвая (4:1) в матче квалификации ЧМ-2018.Андрей Шевченко: Наша главная задача – прессинговать хорватов в середине поляГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с хорватами в квалификации ЧМ-2018.Хорватия – Украина. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Уругвай – Бразилия – 1:4. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 13-го квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке между сборными Уругвая и Бразилии.Испания – Израиль. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Гол Хамеса Родригеса принес Колумбии победу над БоливиейСборная Колумбии переиграла Боливию(1:0) в матче 13-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2018.Карим Бензема: Несправедливо, что меня снова не вызвали в сборную ФранцииНападающий мадридского «Реала» Карим Бензема разочарован тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную сборную.Владимир Вайсс: Сборная Грузии полна решимости обыграть СербиюГлавный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Рейна покинул расположение сборной Испании из-за травмы и вернется в «Наполи»Голкипер «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейна получил травму, находясь в расположении национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Лука Модрич: Украина – наш главный соперник в квалификации ЧМ-2018Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Анте Чачич: Уверен, что сильные качества Виды помогут нам в матче с УкраинойГлавный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился ожиданиями от матча против сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Джанни Де Бьязи: Если мы обыграем Италию, я буду самым счастливым человеком в миреГлавный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи поделился ожиданиями от матча со сборной Италии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Джампьеро Вентура: Матч с Албанией не будет легкимГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от матча со сборной Албании. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Тарас Степаненко: Сборная Украины готовилась по-особенному, чтобы нейтрализовать Модрича и РакитичаПолузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.
Хоккей
Игорь Есмантович: С Квартальновым расстались, потому что команда не завоевала Кубок Гагарина
Футбол
Ломбертс подпишет с «Остенде» контракт сроком до 2020 года
Хоккей
Сергей Бобровский: Оши опять переиграл меня на буллитах
Футбол
Сельдяков рассудит «Рубин» и «Зенит». Арбитры на 21-й тур РФПЛ
все новости
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Эдгардо Бауса
Эдгардо Баусавсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости