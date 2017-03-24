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Алексей Смертин: На ЧМ-2018 рассчитываю, что сборная России выйдет из группы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и чемпионата мира в России. 

- Сборная России сейчас играет только в товарищеских матчах, и ей очень нужно пройти стадию официальных игр. Только Кубок конфедераций может дать такую возможность. Я знаю психологию футболистов. Даже если ты проводишь контрольную встречу с Германией или другой титулованной командой, это не сравнится с напряжением, которое даёт официальный турнир. Молодым игрокам очень важно это испытать. Кубок конфедераций также важен для оргкомитета, волонтёров, с точки зрения обкатки стадионов. 

- Чего ждете от российской сборной на чемпионате мира?

- Когда тебе приходится проходить через такие жернова, играть на самом высоком уровне, то ты показываешь свои лучшие качества. Дома отступать будет некуда, болельщики будут пристально следить за каждым шагом, так что останется только прыгать выше головы. Если каждый игрок это сделает, то результат будет хорошим. Я рассчитываю на выход из группы. А что будет дальше, сказать не могу. Футбол — это командная игра, и в ней присутствует фактор удачи. Многим людям в это слабо верится, но ведь сколько уже было непредсказуемых результатов, которые можно объяснить только удачей, - цитирует Смертина RT.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).  

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. 

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