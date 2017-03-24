Льюис Хэмилтон: Первый день прошел на 99% идеально

Пилот «Мерседеса» Льиюс Хэмилтон подвел итоги первого дня Гран-при Австралии в Мельбурне.

32-летний британец показал лучшее время во время первой и второй свободных практик.

«Здорово вновь вернуться в машину, особенно после такого первого дня. Все прошло на 99% идеально. Нам удалось показать хорошую скорость как на длинных, так и на коротких отрезках. Мы проехали каждый круг, который хотели проехать.

В первой тренировке мы знали, что «Феррари» не показала свой максимум, но во второй тренировке они были быстры. Завтра мы увидим расстановку сил.

Что касается меня, то я буду стараться изо всех сил выиграть эту гонку», – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

Отметим, что Хэмилтон дважды побеждал в Мельбурне (2008, 2015).

В субботу пройдет третья практика и квалификация.