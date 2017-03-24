Главный тренер сборной Чили: Результат матча с Аргентиной абсолютно несправедлив
Главный тренер сборной
Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата
мира 2018 года с Аргентиной (0:1) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио
Либерти» в Буэнос-Айресе.
«Считаю, что итоговый результат абсолютно несправедлив, но такова реальность. Теперь нам нужно побеждать во вторник, чтобы продолжить борьбу к квалификации.
Нам удалось свести на нет почти все сильные качества сборной Аргентины, а их очень много. Мы заслуживали гол, но смогли забить его», – приводит FourFourTwo слова Пицци.
После поражения в Буэнос-Айресе сборная Чили опустилась на шестое место в южноамериканской группе, тогда как напрямую на ЧМ-2018 в России выходят только первые четыре команды.
28 марта Чили примет в Сантьяго Венесуэлу.
Матч
Место и дата
24 марта 02:30, , Онлайн-трансляция