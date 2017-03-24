Главный тренер сборной Чили: Результат матча с Аргентиной абсолютно несправедлив

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной (0:1) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

«Считаю, что итоговый результат абсолютно несправедлив, но такова реальность. Теперь нам нужно побеждать во вторник, чтобы продолжить борьбу к квалификации.

Нам удалось свести на нет почти все сильные качества сборной Аргентины, а их очень много. Мы заслуживали гол, но смогли забить его», – приводит FourFourTwo слова Пицци.

После поражения в Буэнос-Айресе сборная Чили опустилась на шестое место в южноамериканской группе, тогда как напрямую на ЧМ-2018 в России выходят только первые четыре команды.

28 марта Чили примет в Сантьяго Венесуэлу.