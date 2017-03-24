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КНИТУ-КАИ набирает первые очки в сезоне

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На второй день мини-турнира в Ростове-на-Дону свои первые очки в сезоне набрала команда КНИТУ-КАИ из Казани в матче против СПбГУ (Санкт-Петербург).

После перерыва казанцы получили перевес в два игрока после удаления Антона Лысова, а следом за ним покинул поле за вторую желтую карточку капитан питерской команды Курбан Алиев. Несмотря на это очень долго аутсайдер лиги не мог открыть счет, пока это не удалось сделать Расулу Юсупову на 71 минуте встречи.

КНИТУ-КАИ одерживает первую победу в сезоне и покидает последнюю строчку в турнирной таблице НСФЛ.

Матч

СПбГУ - КНИТУ-КАИ - 0:1 (0:0)

Голы

Юсупов 71 (0:1).

Место и дата

24 марта 10:00, Арсенал, Онлайн-трансляция

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