Велогонщик Роман Майкин: В России постоянно едешь и думаешь, как бы не сбили

Гонщик Gazprom-RusVelo Роман Майкин рассказал о целях на сезон и сравнил шахматы с велоспортом.

- Моя мечта — выиграть гонку World Tour. На Туре Польши я стал вторым в 2014 году, совсем немного не хватило. Хочется добраться до первого места. Но я в каждой гонке выкладываюсь по полной.

- Что, по-вашему, сложнее с точки зрения тактики: шахматы или велоспорт?

- Думаю, эти виды спорта очень близки. Со стороны руководства очень серьезная работа проводится по выбору состава — как в шахматах. Просчитать, предсказать и победить.

- Почему выбрали велоспорт? Все-таки в России, мягко говоря, он совсем не развит. Недавно вот в Сочи велогонщика во время тренировки сбила машина...

- Именно поэтому мы сейчас в Европе и находимся. В России постоянно едешь и думаешь, как бы не сбили. В велоспорт попал из-за отца. Он сам занимался — обычная история. Привел меня в десять лет. Я бы, наверное, занимался тогда любым видом спорта. А дальше попал в спортшколу и оказался в аквариуме: тренировки, гонки — в общем, никакого личного выбора. Хорошо, что сейчас есть возможность соревноваться и спонсоры есть, - цитирует Майкина «Лента.Ру».