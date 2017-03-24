Себастьян Феттель: Уверен, что в субботу «Феррари» может прибавить
Пилот «Феррари»
Себастьян Феттель оценил свое выступление на двух свободных практиках перед
Гран-при Австралии в Мельбурне.
«В целом пятница прошла хорошо, однако у нас все же возникли небольшие проблемы в первой тренировке, что стоило нам времени на трассе. Сейчас я не чувствую машину так хорошо, как могу чувствовать, поэтому я уверен, что в субботу мы можем прибавить.
Является ли полусекундное отставание от Хэмилтона реальным результатом? Я надеюсь, что нет. Завтра все прояснится.
Мы довольны предсезонными тестами, однако они ничего не значат. Машина ведет себя нормально, ситуация не изменилась, но мы все равно можем добавить», – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля.
Напомним, четырехкратный чемпион мира показал шестой результат на первой практике и стал вторым – на второй.
В субботу пройдет третья практика и квалификация.