Себастьян Феттель: Уверен, что в субботу «Феррари» может прибавить

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил свое выступление на двух свободных практиках перед Гран-при Австралии в Мельбурне.

«В целом пятница прошла хорошо, однако у нас все же возникли небольшие проблемы в первой тренировке, что стоило нам времени на трассе. Сейчас я не чувствую машину так хорошо, как могу чувствовать, поэтому я уверен, что в субботу мы можем прибавить.

Является ли полусекундное отставание от Хэмилтона реальным результатом? Я надеюсь, что нет. Завтра все прояснится.

Мы довольны предсезонными тестами, однако они ничего не значат. Машина ведет себя нормально, ситуация не изменилась, но мы все равно можем добавить», – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля.

Напомним, четырехкратный чемпион мира показал шестой результат на первой практике и стал вторым – на второй.

В субботу пройдет третья практика и квалификация.