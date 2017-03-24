Игорь Есмантович: С Квартальновым расстались, потому что команда не завоевала Кубок Гагарина
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера команды и рассказал о переговорах с его приемниками
- Почему решили расстаться с Дмитрием Квартальновым?
- Мы очень благодарны Дмитрию Вячеславовичу за работу в клубе, с ним команда стала чемпионом России, еще дважды завоевывала Кубок континента имени Виктор Тихонова за победу в регулярном чемпионате. Но главную задачу – взять Кубок Гагарина – решить не удалось. Поэтому наблюдательный совет принял решение расстаться с главным тренером по обоюдному согласию сторон.
- Однако завоевать Кубок Гагарина в этом сезоне ЦСКА было почти нереально – команда потеряла лидеров и комплектовалась по ходу чемпионата. В то время как ее главный соперник СКА качественно усилил состав…
- Мы с вами начинаем вдаваться в детали, подводить итоги сезона. Делать это преждевременно. Я лишь могу озвучить решение наблюдательного совета клуба.
- Когда назовете нового главного тренера?
- В ближайшее время. Вчера разорвали контракт со старым, сегодня начали переговоры с кандидатами на освободившийся пост.
- Ближайшее время – это завтра, неделя, две?
- Потерпеть недолго.
- Новый тренер – россиянин или иностранец?
- Это новый тренер.
- Уходит ли вместе с Квартальновым его тренерский штаб?
- Вопрос преждевременный.