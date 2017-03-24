На Крестовском острове ограничат движение транспорта в дни матчей Кубка конфедераций

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 21 марта подписал постановление об ограничении движения транспортных средств на Крестовском острове во время Кубка конфедераций.

Как сообщает «Водитель Петербурга», ограничение будет действовать 17, 22 и 24 июня, а также 2 июля. В эти дни на «Санкт-Петербург Арене» будут проходить матчи турнира.

Ограничение коснется следующих улиц: Крестовский, Константиновский и Морской проспекты; Батарейная и Северная дороги; Велосипедная, Теннисная и Футбольная аллеи; набережные Гребного канала и Мартынова; Белосельский, Бодров, Кемский, Константиновский и Эсперов переулки; Азовская, Вязовая, Гребная, Депутатская, Динамовская, Еленинская, Кемская, Петроградская, Прожекторная, Солнечная, Спортивная, Южная, Юризанская и другие улицы.

Интернет-портал отмечает, что владельцы автомобилей, проживающие или работающие на Крестовском острове, для проезда могут бесплатно получить специальный пропуск в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, в дни матчей Кубка конфедераций на территории острова планируется изменить маршруты общественного транспорта.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Кроме Санкт-Петербурга игры турнира примут Москва, Казань и Сочи. В Петербурге матчи состоятся на «Санкт-Петербург Арене». На стадионе пройдут следующие матчи группового этапа: Россия - Новая Зеландия (17 июня, 18:00), Камерун - Австралия (22 июня, 18:00) и Новая Зеландия - Португалия (24 июня, 18:00). 2 июля стадион примет финал Кубка.