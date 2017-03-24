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Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной России

Источник:  «Известия»Комментарии

Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.

«Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной. Русским игрокам нужно быть злее и доказывать свою состоятельность в конкуренции с лучшими спортсменами мира. То, что на площадку выходят американки, а не мы, должно только стимулировать нас на рост.

В сборной очень сплоченный состав и сильный тренерский штаб во главе с Александром Васиным. У нас есть неплохие шансы на медали. Важно хорошо начать турнир и попытаться пройти групповой этап без осечек», – приводят «Известия» слова Вадеевой.

Напомним, женский Евробаскет-2017 пройдет 16-25 июня в Чехии. На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Праге с Латвией (16 июня), Бельгией (17 июня) и Черногорией (19 июня).

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