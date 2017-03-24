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Генпрокурор Украины: На Евро-2012 воровали с размахом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об обысках, которые были проведены у фигурантов возобновленного дела по хищению средств во время подготовки к проведению ЧМ-2012.

«Как доказывают изъятые документы – крали с размахом», – цитирует Луценко «Газета.Ру» со ссылкой на его фейсбук.

Также Луценко привел пример завышения цен при закупке кресел для спортивного комплекса «Олимпийский», которые при стоимости в 78 долларов обошлись государству в 189 долларов.

«Завышение государственных расходов составило около 8 млн долларов», – написал генпрокурор.

Чемпионат Европы проводился в 2012 году на Украине и в Польше.

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