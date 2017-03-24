Даниил Квят: Такое ощущение, что мы вернулись в школу

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги двух свободных тренировок перед Гран-при Австралии в Мельбурне.

По итогам первой практики Квят занял 12-е место, во второй практике он улучшил свои время и место, став десятым.

«Пятница получилась продуктивной. Мы проехали много кругов и легко выполнили нашу программу. По-прежнему все кажется новым, так как мы впервые приехали сюда с этими машинами. Все постараются прибавить к субботе, и мы сделаем то же самое.

У нас есть возможность для улучшения, и я уверен, в субботу мы сделаем шаг вперед. Здорово снова вернуться на трассу и начать первый гоночный уик-энд. Такое ощущение, что мы вернулись в школу», – приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

В субботу пройдет третья практика и квалификация.