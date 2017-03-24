Шамиль Тарпищев: Вклад Владимира Дмитриева в развитие тенниса огромен

Президент Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев оценил шансы российского кандидата на выборах президента Европейской ассоциации тенниса.

– Во-первых, Владимир Дмитриев – председатель попечительского совета с длинной историей. Во многом благодаря ему шло строительство теннисного центра, и благодаря ему мы получили финансирование. Его вклад в развитие тенниса огромный. Если он выиграет, это будет большой плюс всем нам. Мы попробуем продолжить тот титанический спорт, который осуществил Жак Дюпре. О шансах говорить не очень этично. Кандидатов было пять – осталось четверо. Шансы примерно равны. Многое будет зависеть от программ, которые будут представлены сегодня, – сказал Тарпищев.

Ежегодная Генеральная ассамблея Европейской теннисной ассоциации пройдет в Сочи – впервые на территории России. В ее рамках и будет выбран новый глава Tennis Europe, который займет свой пост сроком на три года.