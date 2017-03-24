Сергей Прядкин: Я категорически против приглашения зарубежных арбитров

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался об идее приглашения иностранных арбитров на матчи премьер-лиги.

«Я много разговаривал с руководством РФС и клубов. Это (судейство) наша забота. Во-первых, была идея приглашения зарубежных арбитров. Я категорически против. Считаю, что наши судьи не хуже, а где-то и лучше, чем в некоторых странах. Во-вторых, надо дать им время.

Ажиотаж с судейством всегда связан с результатами. Это было всегда, всегда судьи были крайними... При этом в судействе у нас нет уж много ошибок», – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина.

Напомним, с идеей приглашения иностранных судей выступил форвард «Зенита» Артем Дзюба.