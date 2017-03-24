Кросби раздробил палец защитнику «Оттавы» Мето

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттавы» Марку Мето, сообщает Lenta.ru.

На 15-й минуте первого периода Мето, контролируя шайбу, вошел в зону «пингвинов» и получил удар клюшкой по рукам от Кросби. С окровавленным пальцем Мето ушел в раздевалку и больше не выходил на лед.

«У него раздроблен палец, он надолго выбыл из строя», – заявил после матча главный тренер «Оттавы» Ги Буше.

Отметим, что Кросби не был удален за это нарушение.

«Я старался дотянуться до его клюшки, но судя по его реакции, попал в палец, – сказал Кросби. – У меня такое то же было».

Добавим, что матч завершился победой «Оттавы» по буллитам, а Кросби не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии.