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Кросби раздробил палец защитнику «Оттавы» Мето

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттавы» Марку Мето, сообщает Lenta.ru.

На 15-й минуте первого периода Мето, контролируя шайбу, вошел в зону «пингвинов» и получил удар клюшкой по рукам от Кросби. С окровавленным пальцем Мето ушел в раздевалку и больше не выходил на лед.

«У него раздроблен палец, он надолго выбыл из строя», – заявил после матча главный тренер «Оттавы» Ги Буше.

Отметим, что Кросби не был удален за это нарушение.

«Я старался дотянуться до его клюшки, но судя по его реакции, попал в палец, – сказал Кросби. – У меня такое то же было».

Добавим, что матч завершился победой «Оттавы» по буллитам, а Кросби не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии.

Матч

Оттава - Питтсбург - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Бонино (Штрайт), 29:21 (0:1 - бол.). Хоффман (Террис, Карлссон), 49:43 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

Террис - 2:1.

Место и дата

24 марта 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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