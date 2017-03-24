Кросби раздробил палец защитнику «Оттавы» Мето
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби нанес травму защитнику «Оттавы» Марку Мето, сообщает Lenta.ru.
На 15-й минуте первого периода Мето, контролируя шайбу,
вошел в зону «пингвинов» и получил удар клюшкой по рукам от Кросби. С
окровавленным пальцем Мето ушел в раздевалку и больше не выходил на лед.
«У него раздроблен палец, он надолго выбыл из строя», – заявил после матча главный тренер «Оттавы» Ги Буше.
Отметим, что Кросби не был удален за это нарушение.
«Я старался дотянуться до его клюшки, но судя по его реакции, попал в палец, – сказал Кросби. – У меня такое то же было».
Добавим, что матч завершился победой «Оттавы» по буллитам, а Кросби не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии.
Матч
Оттава - Питтсбург - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Бонино (Штрайт), 29:21 (0:1 - бол.). Хоффман (Террис, Карлссон), 49:43 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Террис - 2:1.
Место и дата
24 марта 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция