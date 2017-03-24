Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в Нидерландах

Тренер российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Питер Тайссе сообщил, что его подопечный будет готовиться к поединку против американца Мэтта Митриона в Нидерландах.

- Федор планирует прилететь в Нидерланды 14 мая на месяц. Митрион - опасный соперник, он хорошо дерется в стойке, к тому же у него большое количество досрочных побед, - сказал Тайссе.

23 марта пресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня. Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.