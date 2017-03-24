Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в Нидерландах

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Тренер российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Питер Тайссе сообщил, что его подопечный будет готовиться к поединку против американца Мэтта Митриона в Нидерландах.

- Федор планирует прилететь в Нидерланды 14 мая на месяц. Митрион - опасный соперник, он хорошо дерется в стойке, к тому же у него большое количество досрочных побед, - сказал Тайссе. 

23 марта пресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня. Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мэтт Митрион: Рад возможности разбить лицо Емельяненко на глазах у своей семьиАмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион прокомментировал новость о том, что поединок против россиянина Федора Емельяненко состоится в Нью-Йорке.Bellator подтвердил, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 24 июняПресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня.Сергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorСергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов в преддверии поединка против Чейза Гормли дал интервью на JunkieВиталий Минаков: Такое впечатление, что многие ждут поражения Федора ЕмельяненкоНепобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, а также остался недоволен отношением к российскому спортсмену со стороны болельщиков.Экс-боец UFC Бэйдер подписал контракт с BellatorАмериканский боец смешанного стиля Райан Бэйдер подписал контракт с промоутерской компанией Bellator.Вандерлей Силва сразится против Соннена на Bellator 180Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 180.Подробности боя Емельяненко – Митрион, Роналду – игрок года в Португалии, а «Сити» нацелился на Месси. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Поединок Федора Емельяненко с Митрионом состоится 24 июня в СШАРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ММАfighting.Bellator подписали Лоренца ЛаркинаАмериканский боец смешанного стиля Лоренц Ларкин, который ранее выступал в UFC, подписал контракт с лигой Bellator.Польская организация KSW предложила провести бой Федору ЕмельяненкоПольская организация смешанных единоборств KSW предложила российскому бойцу Федору Емельяненко провести поединок под своей эгидой, сообщил глава организации Марцин Левандовски.Харитонов опустился на 55-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Емельяненко – на 29-мВ обновленном рейтинге тяжеловесов ММА россиянин Сергей Харитонов опустился на две строчки и теперь занимает 55-е место.Федор Емельяненко посетит поединок Джексон – ЛавальРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко станет гостем турнира Bellator 175? который состоится 31 марта на арене «Allstate Arena» в Роузмонде.Янькова проведет бой в Bellator в апрелеРоссиянка Анастасия Янькова свой следующий поединок проведет 8 апреля в Турине в рамках бойцовского шоу Bellator 176.Федор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменовФедор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменов«Советский спорт» вспоминает последние случаи, когда бои российских спортсменов были отменены в последний момент.Шлеменко может подраться за титул Bellator летомКак стало известно «Советскому спорту», лучший российский боец средней весовой категории Александр Шлеменко может выступить в организации Bellator в июне-июле.Реванш Карвальо – Манхуф состоится в Турине 8 апреляЧемпион Bellator в среднем весе бразилец Рафаэль Карвальо свой следующий поединок проведет против голландца Мелвина Манхуфа.Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделюРоссийские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю«Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Федор Емельяненко: Дети могут выступать на турнирах по ММА с 12 летГлава Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал о правилах допуска детей до занятий этим видом спорта. Он сообщил о возрастных ограничениях.Россиянин Харитонов 31 марта встретится с американцем Гормли в BellatorРоссийский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов 31 марта проведет бой в рамках организации Bellator против американца Чейза Гормли, сообщили ТАСС в пресс- службе организации.Федор Емельяненко: Не всем в мире нравятся наши успехиФедор Емельяненко: Не всем в мире нравятся наши успехиВ Ярославле прошел первый в истории юношеский чемпионат мира по смешанным единоборствам.
Хоккей
Игорь Есмантович: С Квартальновым расстались, потому что команда не завоевала Кубок Гагарина
Футбол
Ломбертс подпишет с «Остенде» контракт сроком до 2020 года
Хоккей
Сергей Бобровский: Оши опять переиграл меня на буллитах
Футбол
Сельдяков рассудит «Рубин» и «Зенит». Арбитры на 21-й тур РФПЛ
все новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости