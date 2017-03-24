Студенты из России будут проходить стажировку в Международной федерации тенниса

В рамках Генеральной ассамблеи Европейской теннисной федерации был подписан договор о сотрудничестве между Российским международным Олимпийским университетом (РМОУ) и Международной федерацией тенниса (ITF).

Об этом рассказал президент ITF Дэвид Хагенрти. Ректор РМОУ Лев Белоусов был более конкретен.

– Я открою большой секрет. Дэвид сказал, что мы договорились о кооперации. Придется раскрыть секрет до конца. Мы подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым российские студенты получат возможность проходить стажировку в Международной теннисной федерации, – сказал Белоусов.

В рамках Генеральной ассамблеи Европейской теннисной федерации будет избран новый глава организации. На пост претендует и российский кандидат – бизнесмен и председатель попечительского совета Российской федерации тенниса Владимир Дмитриев.