Глава ITF Дэвид Хаггерти: Кубок Дэвиса ждет масштабная реформа

Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти рассказал о реформах, которые ждут теннис в ближайшее время.

– Мы должны идти в ногу с требованиями современного тенниса: делать его более динамичным и зрелищным. Мы сейчас обсуждаем на уровне ITF – реформировать фирменные соревнования, такие, как Кубок Дэвиса. Предлагается играть матчи не из пяти, а из трех сетов, а также проводить матчи не в течение трех, а в течение двух дней. Это сделает кубковые поединки зрелищными и интересными. Также не забываем о любителях. В том числе развиваем программу, которая называется fast four – «быстрые четыре. Здесь игра в сете идет не до шести геймов, а до четырех. В этом случае каждый гейм – на вес золота. Повышается цена каждой игры, каждого розыгрыша, – сказал Хаггерти.

Напомним, что в Сочи в эти дни проходит Генеральная ассамблея Европейской теннисной федерации, в рамках которой будет избран новый глава организации. На пост претендует и российский кандидат – бизнесмен и председатель попечительского совета Российской федерации тенниса Владимир Дмитриев.