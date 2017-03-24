Габриэла Коукалова: Бессеберг пообещал мне, что Кубка мира в России не будет
Обладательница двух Малых
Хрустальных глобусов в нынешнем сезоне Габриэла Коукалова заявила, что не
приедет на Кубок мира в Тюмень, если он останется в календаре следующего
сезона.
«Я встретилась с Бессебергом (президент IBU) после гонки. Мы столкнулись друг с
другом перед отелем и начали бесконечную дискуссию. Я сказала, что принятые решения
по допингу неэффективны. Мы обсудили, почему он оставил Кубок мира в Тюмени в
следующем сезоне, почему ничего не сделано, когда русские были вовлечены в
такой скандал. Должна сказать, что если Кубок мира пройдет в Тюмени, я туда не
поеду.
Бессеберг ответил, что Кубка мира в России не будет и обещал дополнительные наказания за допинг. Интересно, что будет дальше, и выполнит ли он то, что пообещал», – сказал Бессеберг в интервью iSport.cz.