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Шамиль Тарпищев: Веснина сама выберет, кто она, парный или одиночный игрок

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Российской федерации тенниса поздравил российскую теннисистку Елену Веснину с победой в турнире в Индиан-Уэллсе – первой для нее на турнире такого уровня в одиночном разряде.

– Веснина – великая теннисистка, Олимпийская чемпионка. Рейтинг ее в личном разряде говорит о том, что она – полноценный одиночник, как и полноценный парный игрок. Просто сочетать пары и одиночки достаточно сложно в столь сумасшедшем ритме, где профессиональному спортсмену необходимо играть порядка 50-ти соревновательных недель. Выбор за ней – в каком направлении она пойдет. Она может пытаться играть и в том и в другом разряде, или же предпочтет что-то одно. Сейчас ее надо просто поздравить с выдающимся результатом и успехами за последние два года и, естественно, пожелать дальнейшего совершенствования, – сказал Тарпищев.

Напомним, что Веснина выиграла американский турнир, в финале переиграв другую россиянку Светлану Кузнецову. На данный момент россиянка занимает 13-е место в рейтинге WTA и шестую строчку в чемпионской гонке этого сезона.

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