Скобрев не подавал документы на получение гражданства США

Представитель конькобежца Ивана Скобрева Любовь Суляева опровергла информацию о том, что двукратный олимпийский призер подал документы на получение гражданства США.

– Как он мог подать документы? Для этого надо быть в США, а он все последние дни был с хоккейным клубом «Динамо». Это ложная информация. Иван недавно получил визу в США на три года, заплатил за нее большие деньги, он будет ездить в Америку по ней, – сказала Суляева RT.

Скобрев является серебряным призером ОИ-2010 на дистанции 10000 м и бронзовым – на дистанции 5000 м. В ноябре 2016 года Скобрев начал работать в хоккейном клубе «Динамо» в качестве главного тренера по физической подготовке.