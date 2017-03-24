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Скобрев не подавал документы на получение гражданства США

Источник:  RT на русскомКомментарии

Представитель конькобежца Ивана Скобрева Любовь Суляева опровергла информацию о том, что двукратный олимпийский призер подал документы на получение гражданства США.

– Как он мог подать документы? Для этого надо быть в США, а он все последние дни был с хоккейным клубом «Динамо». Это ложная информация. Иван недавно получил визу в США на три года, заплатил за нее большие деньги, он будет ездить в Америку по ней, – сказала Суляева RT.

Скобрев является серебряным призером ОИ-2010 на дистанции 10000 м и бронзовым – на дистанции 5000 м. В ноябре 2016 года Скобрев начал работать в хоккейном клубе «Динамо» в качестве главного тренера по физической подготовке.

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