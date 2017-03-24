Макс Ферстаппен: «Ред Булл» слишком медленный и должен прибавить

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался недоволен скоростью болида по итогам двух свободных практик перед Гран-при Австралии в Мельбурне.

«Возникла недостаточная поворачиваемость, я вылетел с трассы и повредил днище. Мы пытаемся найти оптимальный баланс. Сейчас мы слишком медленны и должны прибавить.

Я считаю, что мы находимся примерно там, где и рассчитывали оказаться. Попробуем сделать все возможное», – приводит Autosport.com.ru. слова Ферстаппена.

Напомним, по итогам первой практики 19-летний голландец показал четвертый результат, а во второй практике – стал шестым.

В субботу пройдет третья практика и квалификация.