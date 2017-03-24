Сборная России сыграет с Кот-д'Ивуаром в красной форме (фото)

Стали известны цвета формы, в которой выступит сборная России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара.

Подопечные Станислава Черчесова проведут первый контрольный матч в этом году в красной форме. вратарь сыграет в черном свитере.

Против Кот-д'Ивуара сыграем в красной форме! Вратарский свитер - черный. pic.twitter.com/Bu1rbW5YO9 — Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.

Встреча пройдет 24 марта в Краснодаре в 19:00 мск. Следующий товарищеский матч россияне проведут с бельгийцами 28 марта в Сочи.