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«Зенит» – «Уфа». Товарищеский матч пройдет на «Петровском» в закрытом режиме

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футболисты «Зенита» и «Уфа» 26 марта сыграют товарищеский матч в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игра пройдет на стадионе «Петровский» в закрытом режиме. Встреча начнется в 11:30.

Отметим, для команд это вторая контрольная игра по ходу сезона. 3 сентября «Зенит» и «Уфа» встретились на базе петербургской команды, и матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Кокорин, еще один мяч забил Дмитрий Сысуев. Игра также прошла в закрытом режиме.

Напомним, после 20 туров подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 39 очков. Петербуржцы на шесть очков отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате. «Уфа», которую зимой возглавил экс-игрок и тренер «Зенита» Сергей Семак, идет на пятой позиции с 32 очками.

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