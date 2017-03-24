«Динамо» не будет продлевать контракт с Орешкиным

Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Орешкиным, сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.

- Мы решили не продлевать контракт с Орешкиным. Это не связано с состоянием его здоровья. Главная причина заключается в том, что он не справился со своей задачей - достойно выступить в Кубке Гагарина, - сказал Сафронов ТАСС.

Напомним, что Орешкин возглавил «Динамо» в 2015 году. Его контракт с клубом истекает 30 апреля. В плей-офф на стадии 1/4 финала «Динамо» уступило СКА в серии со счетом 1-4.