Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» не будет продлевать контракт с Орешкиным

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Орешкиным, сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.

- Мы решили не продлевать контракт с Орешкиным. Это не связано с состоянием его здоровья. Главная причина заключается в том, что он не справился со своей задачей - достойно выступить в Кубке Гагарина, - сказал Сафронов ТАСС. 

 

Напомним, что Орешкин возглавил «Динамо» в 2015 году. Его контракт с клубом истекает 30 апреля. В плей-офф на стадии 1/4 финала «Динамо» уступило СКА  в серии со счетом 1-4.


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА назовет нового главного тренера в ближайшее времяЦСКА назовет нового главного тренера в ближайшее времяПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Дмитрия Квартальнова и рассказал о сроках назначения нового главного тренера.Игорь Есмантович: С Квартальновым расстались, потому что команда не завоевала Кубок ГагаринаПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера команды и рассказал о переговорах с его приемникамиДоедет ли Мозякин до ворот Билла?Доедет ли Мозякин до ворот Билла?Превью финала Восточной конференции «Металлург» Мг – «Ак Барс».Леонид Вайсфельд: Никогда не слышал про запрет на иностранных тренеров, даже в лиге уточнилГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с финским тренером Эрккой Вестерлундом.Вестерлунд назначен главным тренером «Салавата Юлаева»«Салават Юлаев» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд, сообщает пресс-служба уфимского клуба.ЦСКА: Квартальнов ушел, Быков возвращается?ЦСКА: Квартальнов ушел, Быков возвращается?Вчера поздно вечером ПХК ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Квартальнова убрали из ЦСКА. Рабоче-крестьянская революция в хоккее подавленаКвартальнова убрали из ЦСКА. Рабоче-крестьянская революция в хоккее подавленаДмитрий Пономаренко – о досрочном разрыве контракта тренера Дмитрия Квартальнова с московским клубом.Вячеслав Быков: Никаких контактов с ЦСКА у меня не былоБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не подтвердил информацию о своих переговорах с представителями ЦСКА.«Внимательнее хоккей смотрите!» Атака Знарка и Кудашова на журналистов (видео)«Внимательнее хоккей смотрите!» Атака Знарка и Кудашова на журналистов (видео)Главные тренеры СКА и «Локомотива» пошли в общую атаку на журналистов. Но лучше так, чем молчать.Борис Майоров: В первой битве со СКА ярославцы поражения не заслужилиБорис Майоров: В первой битве со СКА ярославцы поражения не заслужилиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе СКА над «Локомотивом» в первом матче финала Западной конференции.Александр Медведев: «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке. Нам предстоят интересные матчиЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба против «Локомотива» (5:4 ОТ).Стаффан Крунвалль: У Гаврикова высокие шансы заиграть в НХЛЗащитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Александр Медведев: Если НХЛ хочет выстрелить себе в ногу, это нанесет ущерб. И им тожеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о политике НХЛ в отношении российских хоккеистов.Рушан Рафиков: Практически все удаления у «Локомотива» были по делуЗащитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Динар Хафизуллин: В матче с «Локомотивом» шансов было немного, но нам подфартилоЗащитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Алексей Кудашов: Мы совершили несколько ошибок, потому и проиграли СКАГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).Олег Знарок: В игре СКА присутствовал брак из-за перерываГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Ярно Коскиранта: Шайба «Локомотиву» – одна из самых запоминающихся, что я забрасывалНападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).Артем Зуб: В матче с «Локомотивом» СКА слишком много бежал в атакуЗащитник СКА Артем Зуб поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).
Конькобежный спорт
Скобрев не подавал документы на получение гражданства США
Теннис
Шамиль Тарпищев: Веснина сама выберет, кто она, парный или одиночный игрок
Биатлон
Габриэла Коукалова: Бессеберг пообещал мне, что Кубка мира в России не будет
MMA
Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в Нидерландах
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Сергей Орешкин
Сергей Орешкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости