«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком

Бельгийский «Остенде» презентовал Николаса Ломбертса в качестве новичка команды, сообщает официальный твиттер клуба.

Также клуб сообщил, что защитник будет выступать за «Остенде» в течение трех сезонов. Ранее бельгийские СМИ сообщили, что игрок подпишет контракт сроком до 2020 года, а сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

Hij is er @KustboysKVO! Welkom Nicolas Lombaerts voor 3 seizoenen aan 'zèètje'. Enfin, vandaag voor even in @LaPetiteMerveil #toptransfer pic.twitter.com/122rkW0gVK