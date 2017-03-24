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«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бельгийский «Остенде» презентовал Николаса Ломбертса в качестве новичка команды, сообщает официальный твиттер клуба.

Также клуб сообщил, что защитник будет выступать за «Остенде» в течение трех сезонов. Ранее бельгийские СМИ сообщили, что игрок подпишет контракт сроком до 2020 года, а сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

Напомним, «Остенде» объявил о договоренности по переходу Ломбертса 23 марта. Бельгиец с 2007 года выступает за «Зенит». В составе петербургского клуба 32-летний футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды завоевывал Кубок страны и в 2015 году стал обладателем Суперкубка России. В 2008-м Ломбертс вместе с «Зенитом» завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах защитник сыграл за сине-бело-голубых 286 матчей и забил 11 голов.

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