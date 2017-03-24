Тото Вольфф: Хэмилтон выступает в своей собственной лиге
Руководитель «Мерседеса»
Тото Вольфф подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии
в Мельбурне.
Первый пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон показал лучшее время в двух практиках.
«На данный момент Хэмилтон выступает в своей собственной лиге. Его скорость в режиме одного быстрого круга была по-настоящему хорошей. Он проехал 17 кругов на ультрасофте и показывал стабильные результаты. Я доволен.
То, как выглядит машина сейчас по сравнению со вторыми тестами в Барселоне, – это день и ночь. Это большое облегчение для всех нас», – приводит Sky Sports слова Вольффа.
Отметим, что свой быстрейший круг в пятницу 32-летний Хэмилтон проехал за 1 минуту 23,620 секунды, что лишь на одну десятую медленнее лучшего времени на круге в истории автодрома «Альберт Парк».