Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он представляет свое завершение карьеры.

«Каким будет мой последний матч? Возможно, я уйду как Зидан и ударю кого-нибудь головой прямо на поле.

Но перед тем как я подумаю о том, как буду заканчивать, нам нужно поехать в Россию на чемпионат мира 2018 года. Возможно, моя последняя игра пройдет там. У меня все еще есть время, чтобы обдумать это», – приводит Football Italia слова 39-летнего Буффона.

Напомним, в 2006 году Зидан завершил карьеру после чемпионата мира в Германии. Его последним матчем стал финал с Италией, в котором он был удален за удар головой в грудь защитника Марко Матерацци.