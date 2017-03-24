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Конте пытается опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Маркизио

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может переехать в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.

Как сообщает Football Italia, на игрока туринской команды претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что наставник «синих» Антонио Конте, который знаком с футболистом по совместной работе в «Ювентусе» и сборной Италии, лично ведет переговоры с игроком.

Однако, хавбек действующего чемпиона Серии А пока не дал ответ и решил обдумать свой возможный переезд до начала лета.

В нынешнем сезоне 31-летний Маркизио провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает итальянца в 28 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

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