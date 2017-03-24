НХЛ планирует создать лигу по киберхоккею

Национальная хоккейная лига планирует создать лигу по киберхоккею.



Комиссионер организации Гари Беттман сообщил, что создание лиги по киберхоккею позволит сблизить фанатов с их любимыми командами. Клубы должны будут провести собственные отборочные турниры, чтобы выявить своего киберспортсмена, который представит команду в киберспортивной лиге НХЛ.



Игровым партнером Национальной хоккейной лиги выступит компания Electronic Arts. Обсуждение создания киберспортивной лиги уже ведется в течение года.



Источник