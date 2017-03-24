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НХЛ планирует создать лигу по киберхоккею

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Национальная хоккейная лига планирует создать лигу по киберхоккею.

Комиссионер организации Гари Беттман сообщил, что создание лиги по киберхоккею позволит сблизить фанатов с их любимыми командами. Клубы должны будут провести собственные отборочные турниры, чтобы выявить своего киберспортсмена, который представит команду в киберспортивной лиге НХЛ.

Игровым партнером Национальной хоккейной лиги выступит компания Electronic Arts. Обсуждение создания киберспортивной лиги уже ведется в течение года.

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