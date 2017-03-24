Коман может перейти в «Манчестер Сити»

Тренерский штаб «Манчестер Сити» приступил к поиску усиления состава, который планируется на грядущее лето.

По информации издания The Mirror, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола готов приобрести полузащитника «Ювентуса» Кингсли Комана, который на правах аренды выступает за «Баварию».

Отмечается, что игрок сборной Франции не намерен возвращаться в туринский клуб, а главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти не гарантирует юному футболисту место в основе.

В нынешнем сезоне Коман сыграл во всех турнирах 18 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2019 года.

Добавим, что Гвардиола знаком с футболистом по совместной работе в мюнхенском клубе.