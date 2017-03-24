Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коман может перейти в «Манчестер Сити»

Источник:  MirrorКомментарии

Тренерский штаб «Манчестер Сити» приступил к поиску усиления состава, который планируется на грядущее лето.

По информации издания The Mirror, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола готов приобрести полузащитника «Ювентуса» Кингсли Комана, который на правах аренды выступает за «Баварию».

Отмечается, что игрок сборной Франции не намерен возвращаться в туринский клуб, а главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти не гарантирует юному футболисту место в основе.

В нынешнем сезоне Коман сыграл во всех турнирах 18 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2019 года.

Добавим, что Гвардиола знаком с футболистом по совместной работе в мюнхенском клубе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виллиан и Алдервейрелд могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.«Рома» попытается воспользоваться ситуацией ДармианаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан задумался о смене клубной прописки. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.Конте пытается опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за МаркизиоПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может переехать в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в РоссииГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он представляет свое завершение карьеры.«Реал» присматривается к Отаменди, но может вернуть ВальехоЗащитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может начать следующий сезон в «Реале», который летом намерен приобрести центрального защитника в связи с возможным уходом из клуба португальца Пепе.Джанлуиджище! Сегодня – 1000-й матч БуффонаДжанлуиджище! Сегодня – 1000-й матч БуффонаМатч против Албании станет 1000-м на профессиональном уровне для вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.Ули Хенесс: Владелец «Хоффенхайма» не позволил Нагельсманну уйти в «Баварию»Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал об интересе мюнхенского гранда к главному тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну.«Швайни» и 5 еще топ-неудачников АПЛ«Швайни» и 5 еще топ-неудачников АПЛОчередная звезда, так и не заблистав на небосклоне английской премьер-лиги, отправляется попытать счастье в США.«Локомотив» может расстаться со Шкулетичем и ПортнягинымБудущее нападающих Петара Шкулетича и Игоря Портнягина в «Локомотиве» находится под вопросом, сообщает Федеральное агентство новостей.Уилшер может покинуть «Борнмут» и уехать за пределы АнглииПолузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, который принадлежит «Арсеналу», вряд ли останется в клубе, за который он играет на правах аренды. Также он может продолжить карьеру в зарубежном клубе.Диего Симеоне: Гризманн может покинуть «Атлетико»Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением о будущем нападающего Антуана Гризманна. Он отметил, что французский форвард может покинуть клуб.«Ман Сити» без шоколада, «Челси» без кетчупа. 8 запретных продуктов АПЛ«Ман Сити» без шоколада, «Челси» без кетчупа. 8 запретных продуктов АПЛ«Советский спорт» вспоминает эти и другие гастрономические запреты АПЛ.«Милан» интересуется Луисом ГуставоИнтерес к бразильскому полузащитнику «Вольфсбурга» Луису Густаво проявляет «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» может приобрести Ди Марию в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщают итальянские СМИ.И швец, и жнец и в футбол игрец! Идеальный новичок для «Спартака»И швец, и жнец и в футбол игрец! Идеальный новичок для «Спартака»«Советский спорт» подобрал для красно-белого клуба идеального кандидата по озвученным параметрам.Андер Эррера: «Реал»? Де Хеа может стать легендой «Юнайтед», если сам этого захочетПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высоко оценил способности голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, а также выразил надежду, что его соотечественник не перейдет в мадридский «Реал».Гвардиола лично занимается трансфером защитника «Шальке 04»По информации авторитетного издания Bild, защитник «Шальке 04» Сеад Колашинац может перейти в «Манчестер Сити».Арда Туран: «Арсенал»? Судя по слухам, меня приглашают не только в КитайПолузащитник «Барселоны» Арда Туран прокомментировал информацию об интересе со стороны лондонского «Арсенала».Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионовФутбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, объяснил, почему сомневается в победе французского клуба в Лиге чемпионов.«Барселона» возобновила интерес к МарезуКак сообщает портал Sport.es, полузащитник «Лестера» Рияд Марез может перебраться в чемпионат Испании.
Футбол
Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России
Бокс
Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом
Футбол
«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Кингсли Коман
Кингсли Команвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы