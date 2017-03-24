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Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» переход его клиента в бельгийский «Остенде».

– У Ломбертса контракт «Остенде» до 2020 года. Этот клуб привлек его тем, что команда находится в топ-4 чемпионата Бельгии, и у него очень большие амбиции на следующие сезоны. 

– Знаете, почему о трансфере клуб объявил так рано?
– А почему бы и нет? На ситуации Ломбертса в «Зените» это не скажется – у клубов есть соглашение между собой. Николас останется в Петербурге до лета, – сказал агент корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее «Остенде» провел презентацию Ломбертса и объявил, что защитник подписал с клубом трехлетний контракт. В бельгийском клубе 32-летний футболист начнет играть с лета 2017 года. По данным СМИ, «Зенит» получит за трансфер игрока 1,5 миллиона евро.

Ломбертс играл в петербургском клубе с 2007 года и за десять лет стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. За сине-бело-голубых бельгиец провел 286 матчей и забил 11 голов во всех турнирах. 

«Остенде» по итогам первого этапа чемпионата Бельгии занял пятое место. На второй стадии сезона команда будет играть в турнире за 1-6 места вместе с «Андерлехтом», «Брюгге», «Зульте-Варегемом», «Шарлеруа» и «Гентом».

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