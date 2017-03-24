Кими Райкконен: Я ничего не ждал от этой пятницы, это все равно, что тесты

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Все прошло не так гладко, как нам бы того хотелось. Нам есть в чем прибавить. Нужно смотреть шире. Сегодня был первый день, и у всех будет продолжение завтра.

Сложно сказать, где мы будем по отношению к «Мерседесу». Нам нужно прибавить в некоторых моментах, тогда и посмотрим.

Я вообще ничего не ожидал от этой пятницы. Это все равно, что тесты. Мы не знаем, над какими программами работают остальные. Мы концентрировались на своей работе.

День мог пройти лучше, потому что у нас вылезали небольшие проблемы то там, то здесь. В целом, думаю, мы можем быть довольны собой», – приводит Autosport.com слова Райкконена.

Отметим, что по итогам первой практики Райкконен стал пятым, опередив своего партнера по «Феррари» Себастьяна Феттеля, а во второй – поднялся на одно место.