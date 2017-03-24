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Владислав Игнатьев: Глядя на турнирную таблицу, понимаю: «Локомотив» не имеет права находиться на 10-м месте

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, с каким настроением железнодорожники готовятся к решающему отрезку сезона.

- Мы не забываем и про Кубок России (в полуфинале турнира команда встретится с «Уфой»). «Локомотив» должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат. В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать. 

Глядя на турнирную таблицу, понимаю: «Локомотив» не имеет права на таком месте находиться. Хочется исправить турнирное положение. Наши болельщики хотят, чтобы команда была выше. Мы злы, голодны до побед и хотим скорее исправить ситуацию, - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».  

Напомним, что «Локомотив» после 20 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. В активе железнодорожников 27 очков.  

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