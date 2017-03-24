Леонид Вайсфельд: Мы благодарны Григоренко, но у нас другие планы

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал об изменениях в составе команды.

«Антон Лазарев и Денис Паршин, скорее всего, останутся в «Салавате Юлаеве». Михаилу Воробьеву и Захару Арзамасцеву мы сделали предложения.

Решения по Сами Леписте пока нет, тут возможны различные сценарии, поэтому пока не решили. Игорь Григоренко действительно покидает клуб, мы благодарны Игорю, но у нас другие планы», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.

Напомним, ранее в пятницу «Салават Юлаев» объявил о назначении главным тренером команды финна Эркку Вестерлунда.

В нынешнем сезоне клуб из Уфы занял шестое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию «Ак Барсу» (1-4), после чего ушел в отставку прежний главный тренер команды Игорь Захаркин.

Отметим, что Григоренко выступал за «Салават Юлаев» в 2007-2012 году, после чего вернулся в клуб через три года.