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Леонид Вайсфельд: Мы благодарны Григоренко, но у нас другие планы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал об изменениях в составе команды.

«Антон Лазарев и Денис Паршин, скорее всего, останутся в «Салавате Юлаеве». Михаилу Воробьеву и Захару Арзамасцеву мы сделали предложения.

Решения по Сами Леписте пока нет, тут возможны различные сценарии, поэтому пока не решили. Игорь Григоренко действительно покидает клуб, мы благодарны Игорю, но у нас другие планы», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.

Напомним, ранее в пятницу «Салават Юлаев» объявил о назначении главным тренером команды финна Эркку Вестерлунда.

В нынешнем сезоне клуб из Уфы занял шестое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию «Ак Барсу» (1-4), после чего ушел в отставку прежний главный тренер команды Игорь Захаркин.

Отметим, что Григоренко выступал за «Салават Юлаев» в 2007-2012 году, после чего вернулся в клуб через три года.

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