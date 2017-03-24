Директор «Локомотива» по маркетингу: Сделали вход бесплатным, пришли те же 5 000

Дарья Спивак, директор по маркетингу «Локомотива» в рамках круглого стола, организованного «Советским спортом» на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?», рассказала, как в клубе стараются привлекать болельщиков на трибуны.

– Если вопрос стоит так: привлекать ли людей на стадион – ответ да. Это дает атмосферу, и картинку, когда все трибуны заполнены – мы это видели на матче «Спартак» – «Локомотив». Было приятно, что наконец-то болельщиков «Локомотива» было больше. Было примерно 5-6% людей, которые до этого никогда не ходили на стадион. Надеюсь, им понравилось и они будут продолжать ходить на стадион.

В опросах «Советского спорта» главной причиной, почему люди не ходят на стадион, оказались «дорогие билеты».

– В качестве причины, не пойти на стадион «стоимость билетов» – это лукавство. Недавно был матч с «Томью», на который мы делали вход бесплатным – пришли те же пять тысяч. Даже, если сравнить со стоимостью похода на кино – футбол дешевле.

Оказывается, что основным конкурентом «Локомотива» в борьбе за зрителей являются не другие виды спорта, не другие футбольные клубы, а кино, торговые центры и парки.

– Стоит начать с того, чтобы по-другому посмотреть на футбол, как на продукт. У людей совершенно другое потребление. Чтобы смотреть футбол, нужно 90 минут смотреть игру, разбираться в правилах. Вот они и предпочитают идти в другое место – в торговый центр с семьей, в парк. Люди привыкли планировать свое время, а мы не знаем, когда пройдут майские матчи. Поэтому в «Локомотиве» мы пытаемся повернуть футбол немного в другую сторону – в сторону интертеймента. Важно все – от теплых и уютных туалетов до вкусной еды. Важно, чтобы человеку, который впервые пришел на стадион, это понравилось. Мировые бренды всю эту историю формируют годами. Мы – в самом начале пути. Мы понимаем, что мы конкурируем со всей индустрией интертеймента. Нам нужно все это компилировать на стадионов. У нас есть 26 гектаров земли – можно делать целый Парк Горького для Восточного округа.