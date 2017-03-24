Кураньи завершил карьеру

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении спортивной карьеры.

– В конце концов, пришло время. Мне уже 35 лет, и я хочу посвятить время другим вещам, – цитирует Кураньи «Газета.Ру» со ссылкой на Bild.

Кураньи за свою профессиональную карьеру выступал за такие клубы как «Штутгарт», «Шальке», «Динамо» (Москва), «Хоффенхайм».

За сборную Германии форвард провел 52 матча и забил 19 мячей. В составе национальной команды нападающий завоевал серебро Евро-2008 и бронзу Кубка конфедераций-2005.