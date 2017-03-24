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Кураньи завершил карьеру

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении спортивной карьеры.

– В конце концов, пришло время. Мне уже 35 лет, и я хочу посвятить время другим вещам, – цитирует Кураньи «Газета.Ру» со ссылкой на Bild. 

Кураньи за свою профессиональную карьеру выступал за такие клубы как «Штутгарт», «Шальке», «Динамо» (Москва), «Хоффенхайм». 

За сборную Германии форвард провел 52 матча и забил 19 мячей. В составе национальной команды нападающий завоевал серебро Евро-2008 и бронзу Кубка конфедераций-2005. 

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